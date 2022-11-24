ЗАМАНА - Дагестанца обвиняют в убийстве собственного дяди

Дагестанца обвиняют в убийстве собственного дяди

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24 ноября, 2022. Четверг 14:18
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Дагестанца обвиняют в убийстве собственного дяди

Следователи предъявили обвинение 35-летнему жителю Дербента, который нанес смертельные удары своему дяде, информирует пресс-служба СК по республике.

Дагестанца обвиняют в убийстве собственного дяди

Как показывает следствие, 11 ноября нынешнего года около 22:30 в Дербенте обвиняемый встретил своего 49-летнего дядю, с которым у него сложились сложные неприязненные отношения на почве финансовых обязательств, целенаправленно нанес ему не менее 2-х ударов в область живота. В результате нападения потерпевший умер по дороге в больницу.

«Подозреваемому предъявлено обвинение в преступлении, которое предусмотрено статьей “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”», – уточняет МВД.

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