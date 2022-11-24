ЗАМАНА - Дагестанские приставы помогли пострадавшему в аварии взыскать с виновника более 600 000 рублей

Дагестанские приставы помогли пострадавшему в аварии взыскать с виновника более 600 000 рублей

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24 ноября, 2022. Четверг 13:37
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Дагестанские приставы помогли пострадавшему в аварии взыскать с виновника более 600 000 рублей

Судебные приставы помогли пострадавшему в ДТП дагестанцу взыскать с виновника аварии компенсацию за причиненный ему материальный вред, информирует пресс-служба УФССП по региону.

Дагестанские приставы помогли пострадавшему в аварии взыскать с виновника более 600 000 рублей

По сведениям ведомства, в Каякентское районное отделение судебных приставов пришел исполнительный лист, согласно которому судом было решено взыскать с граждан А. и Б. компенсацию за материальный ущерб в пользу третьего гражданина, пострадавшего в аварии – в размере более 600 000 рублей. ДТП датируется еще 2019 годом и, несмотря на решение суда, ответчики выплатили лишь часть требуемой суммы.

«В рамках исполнительного производства было выявлено, что у гражданина А. имеется земельный участок, на который и был наложен запрет на совершение регистрационных действий. Но и такая мера не имела эффекта. Никаких действий по оплате задолженности ответчик не предпринял, в связи с чем мы вынесли указ о наложении ареста на земельный участок. После истечения срока для самостоятельного погашения участок был продан и вырученные средства были перечислены на счет пострадавшего в аварии», – уточнили в Управлении ФССП.

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