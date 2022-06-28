Мужчину в Дагестане будут судить за продажу личных данных

Каспийским городским судом Республики Дагестан на основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан совместно с МВД по Республике Дагестан материалов, к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации), ч.3 ст.30 УК России (покушение на преступление) и ч.3 ст.183 УК России (незаконное получение и разглашение сведений составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) привлечен бывший сотрудник публичного акционерного общества «Совкомбанк» Гаджиев Т.Г.

На основании подписанного с ПАО «Совкомбанк» агентского договора, Гаджиев Т.Г., являясь оператором виртуального колл-центра банка, получил доступ к служебной программе, в которой отображаются заявки физических лиц на кредитование и содержат в себе сведения о клиентах, которые согласно ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», составляет банковскую тайну и не подлежат разглашению.

В рамках возбужденного следственным отделом ОМВД России по г. Каспийску уголовного дела установлено, что в 2020 году Гаджиев Т.Г., в нарушение взятых на себя обязательств о неразглашении, незаконно используя учетную запись ПАО «Совкомбанк», являющегося субъектом критической информационной инфраструктуры, осуществил неправомерный доступ к его автоматизированной информационной системе и произвел скачивания персональных сведений в отношении свыше 240 тыс. клиентов.

В последующем Гаджиев Т.Г., осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений разместил на различных интернет ресурсах и в приложении «Telegram» объявление о продаже вышеуказанных сведений, составляющих банковскую тайну. Свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам Гаджиев Т.Г. не довел до конца, в связи с пресечением его деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

29.03.2022 суд признал Гаджиева Т.Г. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев условно.

24.05.2022 Верховным судом Республики Дагестан приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет и штрафа до 1 миллиона рублей.