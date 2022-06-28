На основании подписанного с ПАО «Совкомбанк» агентского договора, Гаджиев Т.Г., являясь оператором виртуального колл-центра банка, получил доступ к служебной программе, в которой отображаются заявки физических лиц на кредитование и содержат в себе сведения о клиентах, которые согласно ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», составляет банковскую тайну и не подлежат разглашению.
В рамках возбужденного следственным отделом ОМВД России по г. Каспийску уголовного дела установлено, что в 2020 году Гаджиев Т.Г., в нарушение взятых на себя обязательств о неразглашении, незаконно используя учетную запись ПАО «Совкомбанк», являющегося субъектом критической информационной инфраструктуры, осуществил неправомерный доступ к его автоматизированной информационной системе и произвел скачивания персональных сведений в отношении свыше 240 тыс. клиентов.
В последующем Гаджиев Т.Г., осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений разместил на различных интернет ресурсах и в приложении «Telegram» объявление о продаже вышеуказанных сведений, составляющих банковскую тайну. Свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам Гаджиев Т.Г. не довел до конца, в связи с пресечением его деятельности сотрудниками правоохранительных органов.
29.03.2022 суд признал Гаджиева Т.Г. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев условно.
24.05.2022 Верховным судом Республики Дагестан приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.
Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет и штрафа до 1 миллиона рублей.