Раскрыты мотивы открывшего стрельбу в школе Пермского края

Стрелок школы Пермского края объяснил, что действовал по указанию Бога, которого он увидел во сне. Об этом сегодня, 18 октября, информирует РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, 12-летний ребенок не состоял на учетах, у него хорошие оценки и адекватная семья среднего достатка. Мальчик объяснил, что действовал из желания поговорить с обижавшей его одноклассницей с оружием в руках. Окончательно он решился на поступок, как он рассказал, после того, как во сне он говорил с Богом.