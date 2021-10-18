ЗАМАНА - Раскрыты мотивы открывшего стрельбу в школе Пермского края

Раскрыты мотивы открывшего стрельбу в школе Пермского края

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18 октября, 2021. Понедельник 09:19
Раскрыты мотивы открывшего стрельбу в школе Пермского края

Стрелок школы Пермского края  объяснил, что действовал по указанию Бога, которого он увидел во сне. Об этом сегодня, 18 октября, информирует РЕН ТВ.

Раскрыты мотивы открывшего стрельбу в школе Пермского края
Происшествия

По сведениям телеканала, 12-летний ребенок не состоял на учетах, у него хорошие оценки и адекватная семья среднего достатка. Мальчик объяснил, что действовал из желания поговорить с обижавшей его одноклассницей с оружием в руках. Окончательно он решился на поступок, как он рассказал, после того, как во сне он говорил с Богом.

 

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