Подросток, нанесший смертельное ранение однокласснику, дал первые показания

Сегодня, 11 октября, в школе № 51 Махачкалы между двумя школьниками – учениками 9-го класса, случилась драка, в результате которой погиб 15-летний мальчик.

Ранее информировали, что 16-летний подросток ранил своего 15-летнего товарища ножом в область грудной клетки. С тяжелой травмой школьник был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти, ребенок скончался. Подозреваемый был доставлен в Кировский отдел полиции, где он дал свои первые показания.

Как он рассказал, в прошлом негатива между ними не возникало. Но когда они подрались, тот в состоянии аффекта вытащил нож и ранил одноклассника.

«Это случилось непреднамеренно, я не хотел его убивать», – рассказал подросток в полиции.

В данный момент идет сбор сведений для принятия процессуального решения.