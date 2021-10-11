ЗАМАНА - Подросток, нанесший смертельное ранение однокласснику, дал первые показания

Подросток, нанесший смертельное ранение однокласснику, дал первые показания

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11 октября, 2021. Понедельник 14:24
Подросток, нанесший смертельное ранение однокласснику, дал первые показания

Сегодня, 11 октября, в школе № 51 Махачкалы между двумя школьниками – учениками 9-го класса, случилась драка, в результате которой погиб 15-летний мальчик.

Ранее информировали, что 16-летний подросток ранил своего 15-летнего товарища ножом в область грудной клетки.  С тяжелой травмой школьник был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти, ребенок скончался. Подозреваемый был доставлен в Кировский отдел полиции, где он дал свои первые показания.

Как он рассказал, в прошлом негатива между ними не возникало. Но когда они подрались, тот в состоянии аффекта вытащил нож и ранил одноклассника.

«Это случилось непреднамеренно, я не хотел его убивать», – рассказал подросток в полиции.

В данный момент идет сбор сведений для принятия процессуального решения. 

 

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