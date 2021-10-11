Ранее информировали, что 16-летний подросток ранил своего 15-летнего товарища ножом в область грудной клетки. С тяжелой травмой школьник был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти, ребенок скончался. Подозреваемый был доставлен в Кировский отдел полиции, где он дал свои первые показания.
Как он рассказал, в прошлом негатива между ними не возникало. Но когда они подрались, тот в состоянии аффекта вытащил нож и ранил одноклассника.
«Это случилось непреднамеренно, я не хотел его убивать», – рассказал подросток в полиции.
В данный момент идет сбор сведений для принятия процессуального решения.