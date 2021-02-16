ЗАМАНА - В Дагестане главу села оштрафовали за задержку с ответом жителю

В Дагестане главу села оштрафовали за задержку с ответом жителю

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16 февраля, 2021. Вторник 17:17
В Дагестане главу села оштрафовали за задержку с ответом жителю

Пресс-центр прокуратуры РД сообщает о привлечении к административной ответственности Главы сельсовета Дагестана.

В Дагестане главу села оштрафовали за задержку с ответом жителю
Происшествия

Согласно информации, руководитель Коктюбинского сельсовета Ногайского района в октябре 2020 года прогнорировал обращение местного жителя и в установленный 30-дневный срок не рассмотрел его обращение к сельсовету, темой которого являлся земельный вопрос.
Гражданин, не получив ответа, обратился в прокуратуру сообщив о нарушении законодательства. В отношении главы сельсовета было возбуждено административное дело о нарушении порядка изучения обращений граждан. Мировой судья привлек главу муниципалитета в связи со сложившейся ситуацией, к административной ответственности. На сегодняшний день, ответ заявителю по его вопросу дан.

 

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