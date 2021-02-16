В Дагестане главу села оштрафовали за задержку с ответом жителю

Согласно информации, руководитель Коктюбинского сельсовета Ногайского района в октябре 2020 года прогнорировал обращение местного жителя и в установленный 30-дневный срок не рассмотрел его обращение к сельсовету, темой которого являлся земельный вопрос.

Гражданин, не получив ответа, обратился в прокуратуру сообщив о нарушении законодательства. В отношении главы сельсовета было возбуждено административное дело о нарушении порядка изучения обращений граждан. Мировой судья привлек главу муниципалитета в связи со сложившейся ситуацией, к административной ответственности. На сегодняшний день, ответ заявителю по его вопросу дан.