ЗАМАНА - В Махачкале в результате пожара погибли молодая женщина и трое детей

В Махачкале в результате пожара погибли молодая женщина и трое детей

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17 января, 2021. Воскресенье 00:09
В Махачкале в результате пожара погибли молодая женщина и трое детей

В Махачкале, в результате пожара в частном доме по улице Нурадилова на месте погибла 27 летняя женщина и двое ее детей. Еще один ребенок от полученных ожогов скончался позже, в Республиканской клинической больнице. 

В Махачкале в результате пожара погибли молодая женщина и трое детей
Происшествия

По этому факту СК возбудил уголовное дело расследование.  Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана, по указанию руководителя региона Сергея Меликова родным погибших будет оказана необходимая помощь.  На данный момент устанавливается причина воспламенения, опрошены свидетели происшествия, назначено судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.

 

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