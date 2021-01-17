По этому факту СК возбудил уголовное дело расследование. Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана, по указанию руководителя региона Сергея Меликова родным погибших будет оказана необходимая помощь. На данный момент устанавливается причина воспламенения, опрошены свидетели происшествия, назначено судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.
В Махачкале в результате пожара погибли молодая женщина и трое детей
- Автор Хадижат
- 17 января, 2021. Воскресенье 00:09
В Махачкале, в результате пожара в частном доме по улице Нурадилова на месте погибла 27 летняя женщина и двое ее детей. Еще один ребенок от полученных ожогов скончался позже, в Республиканской клинической больнице.
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