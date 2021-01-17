В Махачкале в результате пожара погибли молодая женщина и трое детей

Автор Хадижат

В Махачкале, в результате пожара в частном доме по улице Нурадилова на месте погибла 27 летняя женщина и двое ее детей. Еще один ребенок от полученных ожогов скончался позже, в Республиканской клинической больнице.