Как сообщает "Дагестанская правда", хозяин дома житель села Гаджимамаев Магомедрасул Шарапудинович. Жертв и пострадавших в пожаре удалось избежать. Семья, потерявшая дом в результате пожара, временно будет проживать у родственников.
В Дагестанском селе Гагатли сгорел жилой дом
- Автор Хадижат
- 15 января, 2021. Пятница 23:05
В селе Гагатли Ботлихского района произошло возгорание жилого дома. Менее чем за полчаса, спасателям удалось полностью ликвидировать пожар.
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