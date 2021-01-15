ЗАМАНА - В Дагестанском селе Гагатли сгорел жилой дом

В Дагестанском селе Гагатли сгорел жилой дом

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15 января, 2021. Пятница 23:05
В Дагестанском селе Гагатли сгорел жилой дом

В селе Гагатли Ботлихского района произошло возгорание жилого дома. Менее чем за полчаса, спасателям удалось полностью ликвидировать пожар.

В Дагестанском селе Гагатли сгорел жилой дом
Происшествия

Как сообщает "Дагестанская правда", хозяин дома житель села Гаджимамаев Магомедрасул Шарапудинович. Жертв и пострадавших в пожаре удалось избежать. Семья, потерявшая дом в результате пожара, временно будет проживать у родственников.

 

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