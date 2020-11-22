Москвич грозился взорвать "Ростелеком" из-за проблем с интернетом.

Житель Москвы позвонил в «Ростелеком» с угрозой взорвать офис компании, если ему не восстановят интернет-соединение.

Известно что мужчина, работающий дома на «удаленке», потерял доступ к сети на полчаса в результате чего позвонил оператору с угрозами. Полиция установила личность звонившего и посетила его с обыском. Мужчина объяснил правоохранителям, что «немного вспылил».