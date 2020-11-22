ЗАМАНА -   Москвич грозился взорвать "Ростелеком" из-за проблем с интернетом.

  Москвич грозился взорвать "Ростелеком" из-за проблем с интернетом.

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22 ноября, 2020. Воскресенье 17:16
  Москвич грозился взорвать &quot;Ростелеком&quot; из-за проблем с интернетом.

Житель Москвы позвонил в «Ростелеком» с угрозой взорвать офис компании, если ему не восстановят интернет-соединение.

  Москвич грозился взорвать "Ростелеком" из-за проблем с интернетом.
Происшествия

Известно что мужчина, работающий дома на «удаленке», потерял доступ к сети на полчаса в результате чего позвонил оператору с угрозами.  Полиция установила личность звонившего и посетила его с обыском. Мужчина объяснил правоохранителям, что «немного вспылил».

 

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