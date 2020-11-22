Известно что мужчина, работающий дома на «удаленке», потерял доступ к сети на полчаса в результате чего позвонил оператору с угрозами. Полиция установила личность звонившего и посетила его с обыском. Мужчина объяснил правоохранителям, что «немного вспылил».
Москвич грозился взорвать "Ростелеком" из-за проблем с интернетом.
- Автор Хадижат
- 22 ноября, 2020. Воскресенье 17:16
Житель Москвы позвонил в «Ростелеком» с угрозой взорвать офис компании, если ему не восстановят интернет-соединение.
Последнее от Хадижат
- Дагестанского пастуха с отарой овец замело снегом
- Королевская семья недовольна четвертым сезоном «Короны».
- Звезда сериала "Кухня" оказалась в коронавирусном госпитале
- Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
- На Кривой Балке энергетики проведут ремонтные работы. Возможны отключения.