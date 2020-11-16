Мусаев опубликовал в социальных сетях ролики, которые содержат призывы к экстремизму.
Гражданину суд также запретил в течение двух лет находиться на должности, которая может быть связана с администрированием сайтов.
Приговор начал свою работу.
Кировский районный суд Махачкалы назначил местному жителю Сайгиду Мусаеву год и 6 месяцев лишения свободы условно за публичные призывы к экстремизму, пишет РИА "Дагестан".
Мусаев опубликовал в социальных сетях ролики, которые содержат призывы к экстремизму.
Гражданину суд также запретил в течение двух лет находиться на должности, которая может быть связана с администрированием сайтов.
Приговор начал свою работу.
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