Житель Махачкалы получил условный срок за призывы к экстремизму

Кировский районный суд Махачкалы назначил местному жителю Сайгиду Мусаеву год и 6 месяцев лишения свободы условно за публичные призывы к экстремизму, пишет РИА "Дагестан".

Мусаев опубликовал в социальных сетях ролики, которые содержат призывы к экстремизму.

Гражданину суд также запретил в течение двух лет находиться на должности, которая может быть связана с администрированием сайтов.

Приговор начал свою работу.