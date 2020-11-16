ЗАМАНА - Житель Махачкалы получил условный срок за призывы к экстремизму

Житель Махачкалы получил условный срок за призывы к экстремизму

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16 ноября, 2020. Понедельник 14:33
Житель Махачкалы получил условный срок за призывы к экстремизму

Кировский районный суд Махачкалы назначил местному жителю Сайгиду Мусаеву год и 6 месяцев лишения свободы условно за публичные призывы к экстремизму, пишет РИА "Дагестан".

Житель Махачкалы получил условный срок за призывы к экстремизму
Происшествия

Мусаев опубликовал в социальных сетях ролики, которые содержат призывы к экстремизму.

Гражданину суд также запретил в течение двух лет находиться на должности, которая может быть связана с администрированием сайтов.

Приговор начал свою работу.

 

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