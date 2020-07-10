В локализации пожара приняли участие сотрудники Казбековского и Хасавюртовского лесничеств, работники полиции и персонал центральной районной больницы.
Кроме того, руководитель штаба по тушению лесного пожара, начальник Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Вагаб Абдулхамидов отметил большую помощь, оказанную добровольцами жителей сёл Дылым, Ленинаул, Калининаул, Гостал и селения Эндирей Хасавюртовского района. Согласно оценке специалистов, до конца дня 10 июля пожар полностью ликвидируют.