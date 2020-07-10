ЗАМАНА - В Казбековском районе локализовали пожар

В Казбековском районе локализовали пожар

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10 июля, 2020. Пятница 18:07
В Казбековском районе локализовали пожар

К вечеру 9 июля после трёх дней борьбы со стихией был локализован пожар на склоне хребта Гебекала в 4 км от селения Дылым Казбековского района, информирует пресс-служба администрации района.

В Казбековском районе локализовали пожар
Происшествия

В локализации пожара приняли участие сотрудники Казбековского и Хасавюртовского лесничеств, работники полиции и персонал центральной районной больницы.

Кроме того, руководитель штаба по тушению лесного пожара, начальник Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Вагаб Абдулхамидов отметил большую помощь, оказанную добровольцами жителей сёл Дылым, Ленинаул, Калининаул, Гостал и селения Эндирей Хасавюртовского района. Согласно оценке специалистов, до конца дня 10 июля пожар полностью ликвидируют. 

 

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