В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 32 человека с коронавирусом. В общем за все время эпидемии в городе от коронавируса скончались 4059 пациентов. Об этом в своем Telegram-канале пишет московский оперативный штаб по борьбе с пандемией, пишет "Лента.ру".