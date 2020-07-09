ЗАМАНА - В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

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09 июля, 2020. Четверг 02:05
В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 32 человека с коронавирусом. В общем за все время эпидемии в городе от коронавируса скончались 4059 пациентов. Об этом в своем Telegram-канале пишет московский оперативный штаб по борьбе с пандемией, пишет "Лента.ру".

В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Происшествия

Сообщают, что у всех скончавшихся была выявлена пневмония и получен положительный тест на коронавирус.

 

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