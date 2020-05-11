Как сообщают, большая акула напала на 26-летнего серфера, когда он катался на волнах в 90 метрах от берега, закрытого для гостей из-за коронавирусной эпидемии. Мужчина скончался на месте нападения.
Акула растерзала серфера на закрытом из-за коронавируса пляже
- Автор Мадина
- 11 мая, 2020. Понедельник 02:55
Акула убила молодого мужчину у моря Северной Калифорнии. Об этом в воскресенье, 10 мая, передает Fox News.
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