В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина скончался от хантавируса. Об этом передает в своем Twitter Global Times.

Гражданин провинции Юньнань погиб в общественном транспорте, который ехал в Шаньдун. Медики проверили всех людей, пребывавших в салоне того же автобуса.

Это первый зарегистрированный случай смерти от хантавируса.