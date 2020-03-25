ЗАМАНА - В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

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25 марта, 2020. Среда 11:25
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина скончался от хантавируса. Об этом передает в своем Twitter Global Times.

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Происшествия

Гражданин провинции Юньнань погиб в общественном транспорте, который ехал в Шаньдун. Медики проверили всех людей, пребывавших в салоне того же автобуса.

Это первый зарегистрированный случай смерти от хантавируса.

 

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