Гражданин провинции Юньнань погиб в общественном транспорте, который ехал в Шаньдун. Медики проверили всех людей, пребывавших в салоне того же автобуса.
Это первый зарегистрированный случай смерти от хантавируса.
В Китае мужчина скончался от хантавируса. Об этом передает в своем Twitter Global Times.
Гражданин провинции Юньнань погиб в общественном транспорте, который ехал в Шаньдун. Медики проверили всех людей, пребывавших в салоне того же автобуса.
Это первый зарегистрированный случай смерти от хантавируса.
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