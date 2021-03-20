Квалифицированная помощь в Региональном центре инжиниринга (РЦИ)
- Автор Имам
- 20 марта, 2021. Суббота 15:15
Путь современного предпринимателя редко бывает прямым и гладким и сложности подстерегают его на каждом шагу.
Естественно, можно решать их самому, а можно обратиться за квалифицированной помощью в Региональный центр инжиниринга (РЦИ) и сэкономить кучу времени, денег и нервов.
РЦИ действует на базе ГАУ Центра поддержки предпринимательства РД и создан с целью государственной поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства в вопросах их развития, модернизации, внедрения инновационных технологий и повышения конкурентоспособности.
Центр обеспечивает для субъектов широкий ряд услуг, среди которых:
-анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность.
-проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности.
-содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых видов продукции на российском и международном рынках.
-составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий.
И не только!
Как результат, субъекты МСП на выходе получают значительный прирост экономической эффективности, стимулирование выпуска качественной продукции и оптимизацию текущих расходов.
Ознакомиться с полным спектром услуг Регионального центра инжиниринга и воспользоваться ими можно посетив центр «Мой бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.
Телефон для справок: 8-800-700-99-00
@moibiz05
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