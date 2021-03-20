ЗАМАНА - Квалифицированная помощь в Региональном центре инжиниринга (РЦИ)

Квалифицированная помощь в Региональном центре инжиниринга (РЦИ)

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20 марта, 2021. Суббота 15:15
Квалифицированная помощь в Региональном центре инжиниринга (РЦИ)

Путь современного предпринимателя редко бывает прямым и гладким и сложности подстерегают его на каждом шагу.

 

Естественно, можно решать их самому, а можно обратиться за квалифицированной помощью в Региональный центр инжиниринга (РЦИ) и сэкономить кучу времени, денег и нервов.

РЦИ действует на базе ГАУ Центра поддержки предпринимательства РД и создан с целью государственной поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства в вопросах их развития, модернизации, внедрения инновационных технологий и повышения конкурентоспособности.

 

Центр обеспечивает для субъектов широкий ряд услуг, среди которых:

-анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность.

-проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности.

-содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых видов продукции на российском и международном рынках.

-составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий.

И не только!

 

Как результат, субъекты МСП на выходе получают значительный прирост экономической эффективности, стимулирование выпуска качественной продукции и оптимизацию текущих расходов.

 

Ознакомиться с полным спектром услуг Регионального центра инжиниринга и воспользоваться ими можно посетив центр «Мой бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.

Телефон для справок: 8-800-700-99-00

@moibiz05

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Квалифицированная помощь в Региональном центре инжиниринга (РЦИ)
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