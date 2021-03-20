ЗАМАНА - Поддержка предпринимателей

Поддержка предпринимателей

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20 марта, 2021. Суббота 15:13
Поддержка предпринимателей

Дагестан всегда славился умелыми мастерами-ремесленниками. Но к сожалению, тенденция на сегодняшний день такова, что данная отрасль потихоньку отмирает в нашем регионе.

 

В связи с этим, Центр поддержки предпринимательства делает большой акцент на поддержку современных ремесленников и Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма (ЦНХП) на базе ГАУ ЦПП создан как раз для оказания комплексной поддержки предприятиям народно-художественных промыслов.

 

На сегодняшний день ЦНХП готов предложить предприятиям широкий спектр услуг, включая:

-оказание консультационных и маркетинговых услуг (в том числе проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков).

-проведение обучающих тренингов, семинаров с целью обучения сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства

-проведение тематических круглых столов, конференций и иных публичных мероприятий.

-содействие в разрешении субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках.

-обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и международных выставочных площадках, конгрессно-выставочных мероприятиях с целью продвижения товаров (работ, услуг).

-изготовление проспектов, каталогов, буклетов товаров (работ, услуг) народных художественных промыслов.

 

О том, как получить поддержку от ЦНХП и ознакомиться поближе с предлагаемыми услугами можно явившись в офис «Мой бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.

Телефон для справок: 8-800-700-99-00

@moibiz05

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Поддержка предпринимателей
Поддержка предпринимателя

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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