ЗАМАНА - Хиби Алиев: «Юсуп Умавов предложил реальный механизм решения городских проблем»

Хиби Алиев: «Юсуп Умавов предложил реальный механизм решения городских проблем»

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26 мая, 2023. Пятница 21:55
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Хиби Алиев: «Юсуп Умавов предложил реальный механизм решения городских проблем»

Первый заместитель председателя Махачкалинского городского Собрания Хиби Алиев прокомментировал избрание нового мэра столицы Юсупа Умавова.

Хиби Алиев: «Юсуп Умавов предложил реальный механизм решения городских проблем»

По словам Хиби Алиева, в голосовании были представлены действительно достойные кандидаты. Отбирая из представленных программ, депутаты отдали предпочтение кандидатуре Юсупа Умавова.

«Принимая решение, мы учитывали его опыт, его системный подход. Помимо этого, его программа более практичная, она привлекает не только государственные средства, но и частные инвестиции. А это для нас имеет важное значение.

Республика Дагестан, в частности Махачкала – это южный форпост России. Для меня, не только как для депутата, но и как для гражданина важное значение имеют годами накопившиеся проблемы. Среди них – нехватка школьных мест, строительство дошкольных образовательных учреждений, вопросы канализационной сферы, транспортной сферы. В том числе это работы, которые неоднократно поднимали даже у Президента РФ Владимира Путина – энергоснабжение, газоснабжение, обеспечение чистой водой.

Юсуп Умавов предложил свой механизм для решения этих проблем. Я думаю, во взаимодействии с депутатским корпусом и с республиканскими органами власти он добьётся поставленных задач», – прокомментировал Алиев.

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