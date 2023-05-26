Депутат Шамиль Омаров об итогах выборов на пост главы города Махачкалы

«Лично знаком с Юсупом Умавовым, проработав с ним в Народном собрании РД, знаю его как человека серьезного и компетентного с большим опытом работы. Он занимал различные посты в профильных ведомствах, отвечал за вопросы транспорта, ЖКХ и промышленности, умел быстро принимать взвешенные решения, что немаловажно на новом посту. Безусловно, новому мэру Махачкалы будет не легко. Динамика жизни такова, что нужно каждый день стремиться делать что-то конкретное. Осуществить это возможно только совместными усилиями, постоянным трудом всех и каждого. У меня нет иного пожелания, кроме этого: давайте поддержим деловой настрой Юсупа Умавова и вместе с ним сделаем наш город одним из лучших в республике».