За долгую добросовестную работу и вклад в выполнение задач здравоохранения Дагестана награду получил начальник Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Эдуард Мустафаев.
За достигнутые успехи в работе и высокий профессионализм грамоты получили старший оператор ЭВМ Табасаранской ЦРБ Бахтияр Габибов, заместитель руководителя Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Руслан Магомедов, главный врач Республиканского кардиологического диспансера Магомед Тотушев.