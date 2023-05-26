Министерство строительства Дагестана отметило рост числа участников в голосовании за проекты благоустройства

Как озвучил 25 мая на пресс-конференции в РИА «Дагестан» первый заместитель главы Минстроя региона Александр Нестеров, с 15 апреля по сегодняшний день уже отдали свой голос более 195 000 жителей республики. Сделать свой выбор может каждый гражданин России старше 14 лет на сайте 05.gorodsreda.ru, или с помощью добровольцев, дежурящих в популярных общественных местах. Голосование ведется в 9 городах Дагестана, на выбор представлено 63 территории. В 2024 году благоустроят 53 территории. По 11 территориям осуществляется выбор дизайн-проекта, по ним немного недобрали голосов в минувшем году. Самое большое число голосовавших в Махачкале – около 130 000 человек, на 2-м месте идет город Хасавюрт, на 3 – Дербент.