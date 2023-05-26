Заур Аскендеров поздравил дагестанцев с Днем российского предпринимательства

«Уважаемые предприниматели Дагестана! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

Вы работаете во всех сферах экономики – в строительстве и сельском хозяйстве, промышленности, а также в торговле, сфере общественного питания и других. Благодаря вашей энергии и организаторскому таланту дагестанцы получают все больше разнообразных товаров и услуг.

Ваш труд положительно влияет на рост объемов производства, налоговые поступления, уровень доходов населения, социальную стабильность в обществе. Вы создаете условия для реальной конкуренции, решаете важную задачу занятости населения.

В настоящее время в республике многое делается для формирования благоприятного делового климата, совершенствуется законодательство, устраняются избыточные административные барьеры. Все это способствует созданию условий для комфортного ведения бизнеса.

Благодарю вас за большой вклад в развитие родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых интересных проектов и реализации всех намеченных планов!» – обратился он.