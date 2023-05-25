Гасан Османов: «Для людей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать кадровое агентство»

Гасан Османов: «Для людей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать кадровое агентство».

«Прослушав сегодня на сессии в рамках «правительственного часа» доклад министра труда и социального развития о принимаемых в республике мерах по социальной защите населения, я решил поделиться некоторыми мыслями.

Эти соображения возникли у меня вследствие анализа ситуации. Недавно был по моей инициативе организована встреча-семинар с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.

После общения с ними я сделал вывод, что по-прежнему остаются острыми проблемы с доступной средой, нехватка доступного жилья, неготовность учебных заведений принять особенного ребенка, начиная с детского сада. Отсюда невозможность жить в социуме как полноценный член общества.

На мой взгляд, одной из важных проблем является и недостаточная информированность особенных групп населения о тех льготах и программах, которые существуют на федеральном и республиканском уровне.

Также проблемой для людей с ОВЗ является возможность получить профессиональное и высшее образование с последующим трудоустройством.

У нас в республике 350 тыс. инвалидов, из них 22 тысячи колясочников. И большинство из них мечтает о полноценной жизни. Они хотят развиваться, учиться и работать.

Доступная среда, к сожалению, создается только для видимости. Преимущественно на фасадах учебных заведений, а внутри нет доступа к другим этажам и аудиториям. Также не во всех учебных заведениях есть инклюзивное образование.

Предлагаю министерству труда и социального развития разработать мультимедийную онлайн карту доступной среды с размещением в сети Интернет, где будет указано: красная зона - значит нет доступной среды, жёлтая зона - есть доступная среда, но не в полном объёме и зеленая зона - доступная среда есть в полном объёме.

Считаю, что работа по созданию доступной среды для людей с ОВЗ должна идти совместно с муниципалитетами с привлечением представителей общественности и активистов.

Также хотел бы попросить Министерство образования и науки совместно с кафедрой дефектологии Дагестанского государственного педагогического университета разработать для преподавателей, пошаговые методички, как правильно работать с особенными учащимися.

Что касается трудоустройства, существует закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Если численное количество работников меньше 100 человек, квота составляет 3%, если больше 100 человек, то 4%.

Такая мера позволяет поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья в вопросе поиска работы, но не все работодатели знают о такой мере социальной поддержки, как и люди с ограниченными возможностями.

Попросил бы Министерство труда и социального развития создать кадровое агентство для людей с ОВЗ, чтобы люди могли получить разные навыки.

С приходом Сергея Алимовича Меликова ситуация в республике стала улучшаться. Начал работу Совет по делам инвалидов при Главе РД, который уделяет большое внимание социальной политике.

В 2023 году открылся реабилитационный центр для детей с ОВЗ в Каспийске, созданный при финансовой поддержке сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Также Главой республики мне было поручено составить списки общественных помощников из числа людей с ограничениями здоровья. На данный момент создана рабочая группа из 20 человек с разными видами ограничений, представителей разных районов и городов, ведомств, министерств и структур госвласти.

Главная задача данной группы — это обратная связь в режиме реального времени по вопросам людей с инвалидностью.

В этом году Министерством труда и социального развития было выделено более 22 миллионов средств на социальные проекты. Победителями стали 16 лучших проектов, их авторы получили гранты, направленные на улучшение жизни людей с ОВЗ.

Остро стоят вопросы доступной среды и социальной политики на местах, в районах. Чем дальше от центра, тем ситуация хуже, поэтому нужно выстраивать системную работу с привлечением общественности на местах и решать вопрос совместными усилиями», — высказался Османов.