Соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства подписано между Дагестаном и Бурятией

Официальная церемония подписания документа прошла в рамках XXIII Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске. «Согласно соглашению, стороны планируют взаимодействовать в сфере развития сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и сельских территорий, в том числе через реализацию совместных программ и инвестиционных проектов», – сообщает источник.

По словам Галсана Дареева, находясь в Дагестане, он успел посетить ряд хозяйств в районах республики и познакомиться с местным фермером, который закупает «молодняк» в Бурятии. «Он пригласил нас к себе, мы отправились в село Карамахи и были поражены масштабами производства в этом населенном пункте. Видно, что там есть специализация – откорм. То есть люди не занимаются сразу всем, поэтому сохраняют высокое качество продукции. Я думаю, мы будем внедрять такую же практику у себя», – рассказал вице-премьер Бурятии.

Он добавил, что планирует приехать с рабочим визитом в Дагестан на более длительный срок, чтобы детально изучить местный опыт ведения животноводства. «Эти дни мы с коллегами выезжали в районы, знакомились с хозяйствами. Впечатления только положительные. Бурятия – тоже скотоводческая республика, поэтому, в первую очередь, планируем взаимодействовать в этом направлении», – заявил Галсан Дареев.

Со своей стороны, Мухтарбий Аджеков заверил, что Дагестан заинтересован во взаимодействии с бурятскими коллегами. «Мы видим, что, несмотря на расстояния, уже складываются взаимовыгодные отношения между нашими сельхозпроизводителями. Наши регионы – животноводческие, причем для нас это традиция. Думаю, подписанное соглашение послужит дальнейшему росту взаимовыгодного сотрудничества в сфере животноводства», – сказал руководитель Минсельхозпрода РД.