Как заявляет Администрация Главы и Правительства Дагестана, должность врио руководителя Министерства финансов занял Шамиль Дабишев. Деятельность по обновлению кадрового состава продолжается в целях последующего повышения эффективности работы Правительства РД, исходя из приоритетности решения тех или иных целей, стоящих перед органами исполнительной власти региона. Стоит напомнить, что Юнус Саадуев руководил Минфином РД с апреля 2017 года.
Министр финансов РД Юнус Саадуев ушел с поста по собственному желанию
- Автор Дарья
- 24 января, 2023. Вторник 10:52
Глава Минфина Дагестана Юнус Саадуев ушел с поста по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал руководитель республики Сергей Меликов.
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