Руководитель региона Сергей Меликов в прямом эфире ответит на интересующие жителей вопросы.
Как отмечает начальница РГВК «Дагестан» Камилла Гамзатова, много внимания будет уделяться социальным вопросам, наболевшим проблемам, с которыми сталкиваются дагестанцы. Также в этот день Меликов напрямую выслушает обращения по личным вопросам граждан.
«Вопросы от жителей региона продолжают поступать как в текстовом виде, так и в видео- и аудиоформате. По предварительным сведениям, уже собрано более 5 000 обращений. Подготовка идет ежедневно, в организации эфира участвуют более 30 специалистов телеканала», – озвучила Гамзатова.