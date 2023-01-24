Поприветствовав сотрудников министерства, премьер озвучил, что транспортный комплекс является одной из основных отраслей экономики региона, отметив, что развитие этих транспортных коридоров «Север - Юг» и «Восток - Запад» в условиях западных ограничений, приобретает сегодня особое значение.

«С учетом этого с 2023 года стартует реконструкция аэропорта Махачкала. В течение 3 лет будет построена новая взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать широкофюзеляжные самолеты, произведена реконструкция перрона и аэродромной инфраструктуры. В рамках федеральной государственной программы «Развитие транспортной системы» на эти задачи предусмотрены средства в размере более 13 млрд рублей.

Кроме того, с 2025 года в регионе стартует возведение двух больших скоростных автомагистралей в обход городов Дербент и Хасавюрт. Соответствующий указ о выделении средств на строительство автомагистралей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован на 2028 год, а общая сметная стоимость составляет более 75 млрд рублей. Строительство обходов этих городов позволит заметно улучшить ситуацию с загруженностью, трафиком большегрузных машин, уменьшить аварийность и повысить туристическую привлекательность республики», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.