Около 2 000 обращений в адрес Главы Дагестана Сергея Меликова поступило накануне прямого эфира

За 2 дня до «Прямой линии» руководителя Дагестана Сергея Меликова, которая пройдет 25 января, в адрес главы региона от жителей пришло более 1 900 обращений.

В основном вопросы касаются качества электроснабжения и водообеспечения. Также большое количество дагестанцев интересуется оказанием медпомощи и лекарственным обеспечением особых категорий. Обращения продолжают приходить. Их можно направить (в будни, с 9:00 до 18:00 ч.) по номеру 98-90-74, или через портал.

Стоит напомнить, что прямой эфир можно будет посмотреть на следующих каналах: ГТРК «Дагестан», РГВК «Дагестан» им. Гаруна Курбанова, ННТ, на радиостанциях «Страна гор», «Ватан», «МТV-Столица», а также в соцсетях и целом ряде телеграм-каналов.