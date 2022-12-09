Глава Дагестана провел собрание Совета по развитию АПК

Руководитель РД Сергей Меликов в четверг, 8 декабря, провел собрание Совета по развитию агропромышленного комплекса. В рамках мероприятия собравшиеся подвели предварительные итоги развития сферы за 2022 год, обсудили состояние мелиоративного комплекса региона, вопросы научно-технического обеспечения развития АПК, реализации инвестпроектов в этой области, ведения овощеводства открытого грунта в условиях Южного Дагестана и развития молочного скотоводства в республике.

Начиная обсуждение, Глава РД поблагодарил профильных министров за организованные 3 декабря на высшем уровне мероприятия, посвящённые Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В связи с этим Меликов поблагодарил работников отрасли, труд которых, как он подчеркнул, незаменим.

«Представители сельскохозяйственной отрасли работают не покладая рук, в любую погоду, чтобы обеспечить нас качественной продукцией, и мы должны ценить их труд, относиться бережно к тому, что дарует наша земля, поддерживать сельхозтоваропроизводителей», – высказался руководитель республики. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.