Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов проводит первое аппаратное собрание

В совещании участвуют председатель Махачкалинского городского Собрания депутатов Марис Ильясов, руководители внутригородских районов, заместители главы города и лидеры структурных подразделений администрации и городских служб. Об этом информирует телеграм-канал Махачкалы.

Глава Махачкалы обратился к собравшимся с вопросами: желают ли они развития столицы региона, каким хотят оставить этот город следующему поколению, своим детям, готовы ли работать для того, чтобы сделать его удобным и комфортным для проживания, развитым городом?

«Всех, кто готов работать, я приглашаю в команду Махачкалы, в команду Сергея Алимовича Меликова. Хочу вас предупредить: в Махачкале нет проблем, которые нас не касаются. Все ее проблемы – это мои и ваши проблемы. Я не позволю вам придумывать отговорки, чтобы не решать существующую проблему. Найдите алгоритм и решите проблему! Для этого мы с вами здесь работаем», – высказался Газимагомедов.

После этого лидеры структурных подразделений перешли к докладам по проводимой ими работе и основным проблемным вопросам.