Депутат Гасанов Д.Н. «…Прием граждан - главное мероприятие в программе «парламентской региональной недели»

Все дни, которые, в рамках «парламентской региональной недели» депутаты, находятся на территории своих избирательных округов, как правило, проходят в очень плотном графике различных мероприятий и встреч. Большая повестка проблем и задач обусловлена спецификой профильного комитета ГД по экономике, в котором активно работает Джамаладин Набиевич. Кроме этого, решение большого количества проблем жителей невозможно без плотной работы с большим количеством органов исполнительной власти различного уровня.



Но и в этом огромном списке этих задач, проблем и поручений Джамаладин Гасанов всегда ставил во главу угла работу с избирателями потому, что это основной приоритет партии «Единая Россия», которая требует от депутатов своей фракции быть ближе к избирателям.

И на это раз в общественную приемную «Единой России» на прием к депутату Гасанову Д.Н. записались большое количество жителей с разных уголков Дагестана. Проблемы граждан, как всегда, затрагивали различные сферы жизнедеятельности: вопросы благоустройства дворовой территории, проблемы ЖКХ, газификации, энергообеспечения, водоснабжение муниципалитетов республики и еще многие другие вопросы.



Одним из первых к парламентарию, от имени жителей ул. Ломоносова, обратился житель г. Буйнакска Омаргаджиев Магомед Магомедович Он обратил внимание на стихийно образовавшиеся мусорные свалки.

Житель с. Гертма Казбековского района Чаландаров Имансаид Бисрулаевич жалуется на необоснованное затягивание оформления пенсии по старости.



С просьбой посодействовать в скорейшей газификации с. Алихан - Махи Акушинского раона, обратился житель этого села пенсионер, инвалид 2 группы Джамалудинов Газимагомед Мусаевич.



Пенсионер Хириев Магомеднаиб Гаджиевич, проживающий в с. Карата Ахвахского района поднимает вопрос необходимости установки дополнительного трансформатора, а его земляк из того же района, Султанов Гитиномагомед Гитинович, проживающий в с. Изанур, просит оказать содействие в присвоении его супруги, которая родила 11 детей, звания «Мать героиня».



А вот жители города Буйнакска Гаджиев Иса Магомедович и Ахмеддибиров Хабиб Ахмедович обратились к депутату с предложением содействовать в установлении права собственности МО «Город Буйнакск» на стадион «Темирхан – Шура».



Все эти и другие просьбы и обращения, озвученные во время приема, были взяты под личный контроль депутата, а его помощникам поручено подготовить и направить депутатские запросы в соответствующие профильные органы исполнительной власти.