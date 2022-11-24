Начиная заседание, он озвучил, что проблема с организацией работы по обращению с твердыми коммунальными отходами пребывает на особом контроле руководства республики.

«Крайне остро стоят вопросы организации вывоза ТКО на территории Махачкалы и Каспийска, а также установления предельных тарифов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — высказался Абдулмуслимов.

С докладом по данному вопросу выступил врио руководителя Минприроды Абдула Умаханов. Он проинформировал, что на данный момент функцию республиканского оператора в двух городах исполняет МБУ «Махачкала-1».

«В начале 2021 году ситуация в сфере обращения с ТКО дошла до критической ввиду того, что действующие на территории республики региональные операторы прекратили свою деятельность из-за неустановления тарифа на услугу по обращению с ТКО по причине выявления необоснованных доходов мусорных компаний.

В сложившейся ситуации Минприроды РД было вынуждено воспользоваться переходными положениями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и определить региональных операторов, которые будут осуществлять свою деятельность до конца 2021 года. Были заключены соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами со следующими организациями: МБУ «Махачкала-1» и МАУ «Служба городского сервиса» городского округа «город Дербент»,- рассказал министр. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.