ЗАМАНА - Тему установления тарифов в сфере ТКО обсудили под руководством премьер-министра Дагестана

Тему установления тарифов в сфере ТКО обсудили под руководством премьер-министра Дагестана

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24 ноября, 2022. Четверг 09:47
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Тему установления тарифов в сфере ТКО обсудили под руководством премьер-министра Дагестана
Вчера, 23 ноября, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание на тему организации вывоза твердых коммунальных отходов в регионе.
Тему установления тарифов в сфере ТКО обсудили под руководством премьер-министра Дагестана

Начиная заседание, он озвучил, что проблема с организацией работы по обращению с твердыми коммунальными отходами пребывает на особом контроле руководства республики.

 «Крайне остро стоят вопросы организации вывоза ТКО на территории Махачкалы и Каспийска, а также установления предельных тарифов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — высказался Абдулмуслимов.

С докладом по данному вопросу выступил врио руководителя Минприроды Абдула Умаханов. Он проинформировал, что на данный момент функцию республиканского оператора в двух городах исполняет МБУ «Махачкала-1».

«В начале 2021 году ситуация в сфере обращения с ТКО дошла до критической ввиду того, что действующие на территории республики региональные операторы прекратили свою деятельность из-за неустановления тарифа на услугу по обращению с ТКО по причине выявления необоснованных доходов мусорных компаний.

В сложившейся ситуации Минприроды РД было вынуждено воспользоваться переходными положениями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и определить региональных операторов, которые будут осуществлять свою деятельность до конца 2021 года. Были заключены соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами со следующими организациями: МБУ «Махачкала-1» и МАУ «Служба городского сервиса» городского округа «город Дербент»,- рассказал министр. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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