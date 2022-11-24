Глава РД провел заседание совета по градостроительству и архитектуре

Вчера, 23 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание Совета по развитию градостроительства и архитектуры в регионе.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся комплексного развития территорий в республике, а также объектов незавершенного строительства.

Затрагивая тему комплексного развития территорий, руководитель региона озвучил необходимость создания в муниципальных образованиях четких планов развития территорий для подхода к строительству с полным пониманием нынешних проблем и способа их решения.

Вместе с тем Сергей Меликов добавил, что строительная сфера, будучи основой развития всей экономики Дагестана, должна гармонично встраиваться в Стратегию социально-экономического развития региона. «Это не только архитектура и градостроительство, это школы, больницы, инфраструктурные объекты, здесь нельзя допускать отставания», – уточнил руководитель республики. При этом он обратил особое внимание на качество строящихся социальных объектов: «Лучше меньше, да лучше». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.