Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся комплексного развития территорий в республике, а также объектов незавершенного строительства.
Затрагивая тему комплексного развития территорий, руководитель региона озвучил необходимость создания в муниципальных образованиях четких планов развития территорий для подхода к строительству с полным пониманием нынешних проблем и способа их решения.
Вместе с тем Сергей Меликов добавил, что строительная сфера, будучи основой развития всей экономики Дагестана, должна гармонично встраиваться в Стратегию социально-экономического развития региона. «Это не только архитектура и градостроительство, это школы, больницы, инфраструктурные объекты, здесь нельзя допускать отставания», – уточнил руководитель республики. При этом он обратил особое внимание на качество строящихся социальных объектов: «Лучше меньше, да лучше». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.