ЗАМАНА - Глава РД провел заседание совета по градостроительству и архитектуре

Глава РД провел заседание совета по градостроительству и архитектуре

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24 ноября, 2022. Четверг 08:49
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Глава РД провел заседание совета по градостроительству и архитектуре

Вчера, 23 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание Совета по развитию градостроительства и архитектуры в регионе.

Глава РД провел заседание совета по градостроительству и архитектуре

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся комплексного развития территорий в республике, а также объектов незавершенного строительства.

Затрагивая тему комплексного развития территорий, руководитель региона озвучил необходимость создания в муниципальных образованиях четких планов развития территорий для подхода к строительству с полным пониманием нынешних проблем и способа их решения.

Вместе с тем Сергей Меликов добавил, что строительная сфера, будучи основой развития всей экономики Дагестана, должна гармонично встраиваться в Стратегию социально-экономического развития региона. «Это не только архитектура и градостроительство, это школы, больницы, инфраструктурные объекты, здесь нельзя допускать отставания», – уточнил руководитель республики. При этом он обратил особое внимание на качество строящихся социальных объектов: «Лучше меньше, да лучше». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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