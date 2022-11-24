ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с семьями погибших при выполнении боевых задач дагестанских военнослужащих

Сергей Меликов встретился с семьями погибших при выполнении боевых задач дагестанских военнослужащих

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24 ноября, 2022. Четверг 08:23
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Сергей Меликов встретился с семьями погибших при выполнении боевых задач дагестанских военнослужащих

Руководитель РД Сергей Меликов провел встречу с членами семей дагестанцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В первую очередь глава республики почтил память военных, возложив цветы к их портретам.

Сергей Меликов встретился с семьями погибших при выполнении боевых задач дагестанских военнослужащих

«Дорогие семьи наших героев, хочу выразить вам соболезнования по поводу утраты, которая постигла вас. Мы все к этой утрате относимся как к своей. В Дагестане сегодня нет людей, равнодушных к вашему горю. Наши ребята защищают нас с вами. Если бы мы на этих рубежах не остановили нацистскую агрессию, она пришла бы в наши дома. Многие ребята проявили себя героически, обеспечивая выполнение целей ценой своей жизни, спасая людей», – высказался Меликов, подчеркнув, что каждый подобный поступок будет отмечен государственными наградами. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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