ЗАМАНА - Глава Дагестана принял участие в собрании на тему открытия индустриальных парков и технопарков в субъектахСКФО

Глава Дагестана принял участие в собрании на тему открытия индустриальных парков и технопарков в субъектахСКФО

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11 ноября, 2022. Пятница 08:11
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Глава Дагестана принял участие в собрании на тему открытия индустриальных парков и технопарков в субъектахСКФО

Вчера, 10 ноября, полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка провел собрание на тему новых алгоритмов поддержки открытия индустриальных (промышленных) парков и технопарков в субъектах СКФО.

Глава Дагестана принял участие в собрании на тему открытия индустриальных парков и технопарков в субъектахСКФО

В совещании поучаствовал и руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Было озвучено, что ранее лидеры регионов округа обратились к полномочному представителю Президента с инициативой возобновить действие ранее отмененного алгоритма софинансирования затрат на открытие индустриальных (промышленных) парков в субъектах Северного Кавказа.

В свою очередь Юрий Чайка отправил в адрес главы кабмина России Михаила Мишустина обращение с просьбой рассмотреть возможность участия регионов СКФО в конкурсном отборе на получение субсидий на возведение индустриальных (промышленных) парков по госпрограмме России «Экономическое развитие и инновационная экономика». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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