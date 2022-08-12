Яхья Бучаев: «В ближайшие несколько лет охват детей летним отдыхом планируется довести до 100 тысяч»

В общем отдыхом за нынешний летний сезон охвачено чуть более 30 000 детей, что превысило плановые показатели. Об этом в эфире «ЦУР на неделе» рассказал глава Минобрнауки РД Яхья Бучаев, информирует пресс-служба ЦУРа.

Бучаев также проинформировал, что в ближайшие пару лет охват детей летним отдыхом планируется довести до 100 000. Для этого по указанию руководителя региона Сергея Меликова к 2023 году с применением технологии быстровозводимых конструкций появятся 10 новых стационарных мест летнего отдыха детей. Кроме того, глава республики дал поручение лидерам муниципалитетов открывать у себя в районах новые лагеря и при наличии обновить заброшенные.