Власти Дагестана предотвратят исчезновение исторической мечети в селе Хрюг Ахтынского района

Начиная собрание, вице-премьер отметил, что объект пребывает в критическом состоянии и его разрушение может задеть жилые дома и социальные объекты, которые находятся рядом с Джума-мечетью. «Дабы избежать различных бюрократических процедур и как можно оперативнее начать противоаварийные работы, поступила идея передать памятник на год в пользование Дербентскому государственному историко-архитектурному и археологическому музею-заповеднику. Предложение по организации противоаварийных работ поддержал и руководитель Дагестана Сергей Меликов. Он поручил как можно оперативнее решить проблему и начать восстановительные работы за счет внебюджетных средств музея.