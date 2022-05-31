ЗАМАНА - Дагестан будет готовить IT-специалистов при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ

Дагестан будет готовить IT-специалистов при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ

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31 мая, 2022. Вторник 08:21
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Дагестан будет готовить IT-специалистов при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ

Руководитель РД Сергей Меликов провел встречу с ректором Финансового университета при Правительстве России Станиславом Прокофьевым.

Дагестан будет готовить IT-специалистов при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ
Политика

Это один из старейших отечественных университетов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, социологов и политологов. Его сеть насчитывает 27 филиалов, один из которых есть в Махачкале – Махачкалинский финансово-экономический колледж.

Положительно оценивая его работу, Станислав Прокофьев заметил: «Мы впервые в Дагестане и для нас это большая честь. Мы неслучайно выбрали именно дагестанский филиал: крайне много слышали о нем и решили на месте ознакомиться с его деятельностью и оказать помощь».

В рамках визита прошла встреча с сотрудниками и учащимися ссуза, а также озвучены приоритетные направления работы. Так, уже в текущем году головной университет собирается обновить в колледже компьютерное оборудование и часть мультимедийного.

Согласился с высокой оценкой колледжа и уровня подготовки студентов в нем и Сергей Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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