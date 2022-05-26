ЗАМАНА - Сергей Меликов и Зарина Догузова ответили на вопросы представителей СМИ

Сергей Меликов и Зарина Догузова ответили на вопросы представителей СМИ

Автор
26 мая, 2022. Четверг 09:21
|||
Сергей Меликов и Зарина Догузова ответили на вопросы представителей СМИ

Рабочий визит в Дагестан начальницы Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой завершился вчера, 25 мая, беседой с представителями СМИ.

Сергей Меликов и Зарина Догузова ответили на вопросы представителей СМИ
Политика

О достигнутых договоренностях и планах вместе с Зариной Догузовой сообщил журналистам и руководитель РД Сергей Меликов.

Так, комментируя подписанные контракты, лидер региона заметил: «Вы прекрасно знаете как сильно на данный момент востребованы туристические маршруты и объекты Дагестана. Это было видно и в минувшем году, а в текущем привлекательность региона стала еще больше. Договор даст нам возможность использовать чартерные туры, включающие в себя не только перевозку клиентов, но и организацию экскурсионных поездок по республике, размещение туристов и оказание других услуг в туристической области». Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top