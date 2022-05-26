Сергей Меликов и Зарина Догузова ответили на вопросы представителей СМИ

О достигнутых договоренностях и планах вместе с Зариной Догузовой сообщил журналистам и руководитель РД Сергей Меликов.

Так, комментируя подписанные контракты, лидер региона заметил: «Вы прекрасно знаете как сильно на данный момент востребованы туристические маршруты и объекты Дагестана. Это было видно и в минувшем году, а в текущем привлекательность региона стала еще больше. Договор даст нам возможность использовать чартерные туры, включающие в себя не только перевозку клиентов, но и организацию экскурсионных поездок по республике, размещение туристов и оказание других услуг в туристической области». Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.