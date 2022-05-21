ЗАМАНА - Минэкономразвития РФ согласовало проект Стратегии развития Дагестана до 2030 года

Минэкономразвития РФ согласовало проект Стратегии развития Дагестана до 2030 года

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21 мая, 2022. Суббота 01:45
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Минэкономразвития РФ согласовало проект Стратегии развития Дагестана до 2030 года
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 20 мая, поучаствовал в коллегии Минэкономики региона, где были подведены итоги деятельности ведомства за минувший год, а также поставлены цели на 2022 год.
Минэкономразвития РФ согласовало проект Стратегии развития Дагестана до 2030 года
Политика

Поблагодарив сотрудников ведомства за осуществляемую работу, премьер отметил, что 2021 год выдался для региона, как и для всей страны, довольно сложным.

Перспективным направлением в экономике Абдулмуслимов назвал туризм, отметив, что эта сфера в регионе развивается семимильными шагами: «За прошлый год турпоток составил более 1 млн человек, что на 30 процентов превышает показатели 2020 года. Это говорит о том, что приоритеты, определенные совместно – работают». Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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