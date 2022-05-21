Поблагодарив сотрудников ведомства за осуществляемую работу, премьер отметил, что 2021 год выдался для региона, как и для всей страны, довольно сложным.
Перспективным направлением в экономике Абдулмуслимов назвал туризм, отметив, что эта сфера в регионе развивается семимильными шагами: «За прошлый год турпоток составил более 1 млн человек, что на 30 процентов превышает показатели 2020 года. Это говорит о том, что приоритеты, определенные совместно – работают». Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Минэкономразвития РФ согласовало проект Стратегии развития Дагестана до 2030 года
- Автор Дарья
- 21 мая, 2022. Суббота 01:45
Поблагодарив сотрудников ведомства за осуществляемую работу, премьер отметил, что 2021 год выдался для региона, как и для всей страны, довольно сложным.
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