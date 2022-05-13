Стоит заметить, что летняя оздоровительная кампания в текущем году для лагерей с дневным пребыванием стартует с 6 июня, а открытие загородных оздоровительных лагерей с 10 июня.

Начиная совещание, вице-премьер региона заметил, что обстановка в республиканских детских лагерях стала заметно лучше по части соблюдения правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

Далее о мерах по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в текущем году рассказала заместитель руководителя Минобрнауки РД Аида Далгатова. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.