ЗАМАНА - В начале лета в Дагестане начнется летняя оздоровительная кампания

В начале лета в Дагестане начнется летняя оздоровительная кампания

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13 мая, 2022. Пятница 08:15
В начале лета в Дагестане начнется летняя оздоровительная кампания
Вчера, 12 мая, в конференц-зале Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова под руководством заместителя премьер-министра РД Муслима Телякавова прошло расширенное собрание межведомственной комиссии по координации проведения отдыха и оздоровления детей в регионе.
В начале лета в Дагестане начнется летняя оздоровительная кампания
Политика

Стоит заметить, что летняя оздоровительная кампания в текущем году для лагерей с дневным пребыванием стартует с 6 июня, а открытие загородных оздоровительных лагерей с 10 июня.

Начиная совещание, вице-премьер региона заметил, что обстановка в республиканских детских лагерях стала заметно лучше по части соблюдения правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

Далее о мерах по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в текущем году рассказала заместитель руководителя Минобрнауки РД Аида Далгатова. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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