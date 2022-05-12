Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Пост заместителя руководителя Минэкологии РД занял Умаханов Абдула
- Автор Дарья
- 12 мая, 2022. Четверг 00:46
Умаханов Абдула Магомедович занял должность первого заместителя руководителя министерства природных ресурсов и экологии РД.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Последнее от Дарья
- В Махачкале два человека убиты в результате стрельбы в многоквартирном доме
- Тизер «Аватара 2» собрал 148,6 миллионов просмотров в первые 24 часа после релиза
- Свои палаты для проживания туристов предложил Медцентр в Дербенте
- «Экологический десант» высадится на берегу Каспия в Махачкале
- Первая солнечная электростанция в Дагестане начнет работу уже этим летом