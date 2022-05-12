ЗАМАНА - Пост заместителя руководителя Минэкологии РД занял Умаханов Абдула

Пост заместителя руководителя Минэкологии РД занял Умаханов Абдула

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12 мая, 2022. Четверг 00:46
Пост заместителя руководителя Минэкологии РД занял Умаханов Абдула

Умаханов Абдула Магомедович занял должность первого заместителя руководителя министерства природных ресурсов и экологии РД.

Пост заместителя руководителя Минэкологии РД занял Умаханов Абдула
Политика

Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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