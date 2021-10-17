ЗАМАНА - Андрей Яцкин провел выездное совещание комитетов Совета Федерации в Махачкале

Андрей Яцкин провел выездное совещание комитетов Совета Федерации в Махачкале

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17 октября, 2021. Воскресенье 02:36
Андрей Яцкин провел выездное совещание комитетов Совета Федерации в Махачкале

В пятницу, 15 октября, Первый зампред Совета Федерации ФС России Андрей Яцкин провел выездное собрание четырех комитетов СФ Российской Федерации, в котором принял участие и лидер Дагестана Сергей Меликов.

Андрей Яцкин провел выездное совещание комитетов Совета Федерации в Махачкале
Политика

Собравшиеся обсудили тему реализации Постановления СФ России «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», которое было принято весной текущего года.

Глава Дагестана поблагодарил Совет Федерации и федеральные органы исполнительной власти за внимание к проблемам региона. После собрания его участники поговорили с представителями СМИ.

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