Собравшиеся обсудили тему реализации Постановления СФ России «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», которое было принято весной текущего года.
Андрей Яцкин провел выездное совещание комитетов Совета Федерации в Махачкале
- Автор Мадина
- 17 октября, 2021. Воскресенье 02:36
В пятницу, 15 октября, Первый зампред Совета Федерации ФС России Андрей Яцкин провел выездное собрание четырех комитетов СФ Российской Федерации, в котором принял участие и лидер Дагестана Сергей Меликов.
Глава Дагестана поблагодарил Совет Федерации и федеральные органы исполнительной власти за внимание к проблемам региона. После собрания его участники поговорили с представителями СМИ.
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