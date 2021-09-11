Джамаладин Гасанов провел встречу с активом Ахвахского района

Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладин Гасанов и его доверенные лица посетил высокогорный Ахвахский район, где состоялась встреча с районным активом и представителями общественных организаций.

Кандидат в депутаты представил свою предвыборную программу и рассказал о своем опыте работы в органах исполнительной и законодательной власти.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы, касающиеся инфраструктуры этого района, состояния социально значимых объектов.