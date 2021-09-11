Кандидат в депутаты представил свою предвыборную программу и рассказал о своем опыте работы в органах исполнительной и законодательной власти.
В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы, касающиеся инфраструктуры этого района, состояния социально значимых объектов.
Джамаладин Гасанов провел встречу с активом Ахвахского района
- Автор Шахри
- 11 сентября, 2021. Суббота 11:46
Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладин Гасанов и его доверенные лица посетил высокогорный Ахвахский район, где состоялась встреча с районным активом и представителями общественных организаций.
Кандидат в депутаты представил свою предвыборную программу и рассказал о своем опыте работы в органах исполнительной и законодательной власти.
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