Глава муниципалитета Мудунгаджи Кадыров на встрече с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым подчеркнул, что действующая школа 1929 года строительства в настоящее время признана аварийной. В ней обучаются 100 человек.
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Вопросом строительства нового образовательного учреждения в селении Хоточ займутся власти республики.
Глава муниципалитета Мудунгаджи Кадыров на встрече с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым подчеркнул, что действующая школа 1929 года строительства в настоящее время признана аварийной. В ней обучаются 100 человек.
Подробнее – на сайте.
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