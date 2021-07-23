ЗАМАНА - Строительство новой школы в Гунибском районе на контроле у Правительства Дагестана

Строительство новой школы в Гунибском районе на контроле у Правительства Дагестана

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23 июля, 2021. Пятница 09:30
Строительство новой школы в Гунибском районе на контроле у Правительства Дагестана

Вопросом строительства нового образовательного учреждения в селении Хоточ займутся власти республики.

Строительство новой школы в Гунибском районе на контроле у Правительства Дагестана
Политика

Глава муниципалитета Мудунгаджи Кадыров на встрече с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым подчеркнул, что действующая школа 1929 года строительства в настоящее время признана аварийной. В ней обучаются 100 человек.

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