Строительство новой школы в Гунибском районе на контроле у Правительства Дагестана

Глава муниципалитета Мудунгаджи Кадыров на встрече с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым подчеркнул, что действующая школа 1929 года строительства в настоящее время признана аварийной. В ней обучаются 100 человек.

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