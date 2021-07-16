Как сообщили в пресс-службе главы, Сергею Меликову доложили, что амбулатория предназначена для оказания помощи больным, но коечных мест не хватает и она не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям. По итогу руководитель региона отметил, что вопрос будет решаться, нужно готовить техзадание и возможно уже в этом году будут выделены деньги.
Сергей Меликов посетил амбулаторию в Хасавюртовском районе
- Автор Диляра
- 16 июля, 2021. Пятница 20:00
Врио Главы Сергей Меликов Дагестана в ходе рабочей поездки в Хасавюртовский район посетил амбулаторию, которая располагается в бывшем административном здании ГУП «Аксай».
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