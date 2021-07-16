Сергей Меликов посетил амбулаторию в Хасавюртовском районе

Как сообщили в пресс-службе главы, Сергею Меликову доложили, что амбулатория предназначена для оказания помощи больным, но коечных мест не хватает и она не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям. По итогу руководитель региона отметил, что вопрос будет решаться, нужно готовить техзадание и возможно уже в этом году будут выделены деньги.