ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил амбулаторию в Хасавюртовском районе

Сергей Меликов посетил амбулаторию в Хасавюртовском районе

Автор
16 июля, 2021. Пятница 20:00
Сергей Меликов посетил амбулаторию в Хасавюртовском районе

Врио Главы Сергей Меликов Дагестана в ходе рабочей поездки в Хасавюртовский район посетил амбулаторию, которая располагается в бывшем административном здании ГУП «Аксай».

Сергей Меликов посетил амбулаторию в Хасавюртовском районе
Политика

Как сообщили в пресс-службе главы, Сергею Меликову доложили, что амбулатория предназначена для оказания помощи больным, но коечных мест не хватает и она не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям. По итогу руководитель региона отметил, что вопрос будет решаться, нужно готовить техзадание и возможно уже в этом году будут выделены деньги.

 

Прочитано 17 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top