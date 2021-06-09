В ней принял участие Врио Главы РД Сергей Меликов, директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина» – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения РФ Олег Аполихин и заведующий отделением этого же института Михаил Просянников.
Руководитель республики отметил, что конференция станет продуктивной площадкой как для развития дагестанской медицины в целом, так и отдельных ее разделов, связанных с борьбой с онкологическими заболеваниями – одной из основных причин смертности населения.
«Для дагестанцев, как и для других жителей СКФО, эта причина действительно является очень тревожной. На сегодняшний день проблема эта, к сожалению, остается», – констатировал глава республики.
Также Сергей Меликов в ходе обсуждения отметил, что главный потенциал и богатство Дагестана – это люди, и необходимо сделать все, чтобы улучшить их здоровье.
В Махачкале обсудили итоги реализации программы по увеличению активного долголетия
- Автор Диляра
- 09 июня, 2021. Среда 20:21
Конференция по итогам реализации государственной программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения» прошла в Дагестане.
В ней принял участие Врио Главы РД Сергей Меликов, директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина» – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения РФ Олег Аполихин и заведующий отделением этого же института Михаил Просянников.
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