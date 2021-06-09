В Махачкале обсудили итоги реализации программы по увеличению активного долголетия

В ней принял участие Врио Главы РД Сергей Меликов, директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина» – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения РФ Олег Аполихин и заведующий отделением этого же института Михаил Просянников.

Руководитель республики отметил, что конференция станет продуктивной площадкой как для развития дагестанской медицины в целом, так и отдельных ее разделов, связанных с борьбой с онкологическими заболеваниями – одной из основных причин смертности населения.

«Для дагестанцев, как и для других жителей СКФО, эта причина действительно является очень тревожной. На сегодняшний день проблема эта, к сожалению, остается», – констатировал глава республики.

Также Сергей Меликов в ходе обсуждения отметил, что главный потенциал и богатство Дагестана – это люди, и необходимо сделать все, чтобы улучшить их здоровье.