ЗАМАНА - В Махачкале обсудили итоги реализации программы по увеличению активного долголетия

В Махачкале обсудили итоги реализации программы по увеличению активного долголетия

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09 июня, 2021. Среда 20:21
В Махачкале обсудили итоги реализации программы по увеличению активного долголетия

Конференция по итогам реализации государственной программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения» прошла в Дагестане.

В Махачкале обсудили итоги реализации программы по увеличению активного долголетия
Политика

В ней принял участие Врио Главы РД Сергей Меликов, директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина» – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения РФ Олег Аполихин и заведующий отделением этого же института Михаил Просянников.
Руководитель республики отметил, что конференция станет продуктивной площадкой как для развития дагестанской медицины в целом, так и отдельных ее разделов, связанных с борьбой с онкологическими заболеваниями – одной из основных причин смертности населения.
«Для дагестанцев, как и для других жителей СКФО, эта причина действительно является очень тревожной. На сегодняшний день проблема эта, к сожалению, остается», – констатировал глава республики.
Также Сергей Меликов в ходе обсуждения отметил, что главный потенциал и богатство Дагестана – это люди, и необходимо сделать все, чтобы улучшить их здоровье.

 

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