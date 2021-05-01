Девять новых законов и Указ опубликованы на сайте Главы РД
- Автор Хадижат
- 01 мая, 2021. Суббота 21:35
Девять новых законов и Указ опубликованы на сайте Главы РД. Законы касаются бюджета фонда обязательного медицинского страхования региона, молодежной политики, изменений в ряде нормативных актов и других важнейших вопросов. Детальнее о новы законах по ссылке
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