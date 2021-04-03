Дагестан намерен развивать сотрудничество со странами Африки

В пятницу, 2 апреля состоялось подписание Соглашения между Республикой Дагестан и Координационным комитетом по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соглашение было подписано посредством видеоконференции, в нем приняли участие Глава Дагестана Сергей Меликов и член Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике, председатель АФРОКОМ Игорь Морозов.