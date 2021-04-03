ЗАМАНА - Дагестан намерен развивать сотрудничество со странами Африки

Дагестан намерен развивать сотрудничество со странами Африки

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03 апреля, 2021. Суббота 13:33
Дагестан намерен развивать сотрудничество со странами Африки

В пятницу, 2 апреля состоялось подписание Соглашения между Республикой Дагестан и Координационным комитетом по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соглашение было подписано посредством видеоконференции, в нем приняли участие Глава Дагестана Сергей Меликов и член Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике, председатель АФРОКОМ Игорь Морозов.

Дагестан намерен развивать сотрудничество со странами Африки
Политика

Глава Дагестана отметил, что принципиальной сферой данного сотрудничества станет образование и подготовка профессиональных кадров.
Как подчеркнул Сергей Меликов, на сегодняшний день в Дагестане немало студентов из Африки получают высшее образование, но, как выразил мнение глава Дагестана, особого внимания партнеров заслуживает перспектива получения среднего специального образования и обучение рабочим профессиям. Подробнее читайте по ссылке

 

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