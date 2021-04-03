Глава Дагестана отметил, что принципиальной сферой данного сотрудничества станет образование и подготовка профессиональных кадров.
Как подчеркнул Сергей Меликов, на сегодняшний день в Дагестане немало студентов из Африки получают высшее образование, но, как выразил мнение глава Дагестана, особого внимания партнеров заслуживает перспектива получения среднего специального образования и обучение рабочим профессиям. Подробнее читайте по ссылке
Дагестан намерен развивать сотрудничество со странами Африки
- Автор Хадижат
- 03 апреля, 2021. Суббота 13:33
В пятницу, 2 апреля состоялось подписание Соглашения между Республикой Дагестан и Координационным комитетом по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соглашение было подписано посредством видеоконференции, в нем приняли участие Глава Дагестана Сергей Меликов и член Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике, председатель АФРОКОМ Игорь Морозов.
Глава Дагестана отметил, что принципиальной сферой данного сотрудничества станет образование и подготовка профессиональных кадров.
Последнее от Хадижат
- Дагестан намерен развивать сотрудничество со странами Африки
- Глава Дагестана встретился с атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым
- Обсуждены вопросы взаимодействия Правительства Дагестана и Промсвязьбанка
- Более 600 детей-сирот планируют обеспечить жильем в Дагестане в текущем году
- Более 740 россиян вернулись из Азербайджана через спецкоридор на границе в Дагестане