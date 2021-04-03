ЗАМАНА - Обсуждены вопросы взаимодействия Правительства Дагестана и Промсвязьбанка

Обсуждены вопросы взаимодействия Правительства Дагестана и Промсвязьбанка

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03 апреля, 2021. Суббота 04:33
Обсуждены вопросы взаимодействия Правительства Дагестана и Промсвязьбанка

Глава Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов провел рабочую встречу с местным руководителем операционного офиса «Махачкалинский» ПAO «Промсвязьбанк» Зейдуллой Османовым.

Обсуждены вопросы взаимодействия Правительства Дагестана и Промсвязьбанка
Политика

В процессе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Правительства Республики Дагестан и банка, также реализации устройств поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства на территории региона.

Достигнута договорённость о подписании соглашения о взаимодействии между Правительством Республики Дагестан и региональным отделением Промсвязьбанка.

Стоит отметить, что Промсвязьбанк опорный банк оборонно-промышленного комплекса, включен в перечень стратегических компаний и акционерных обществ.

 

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