"Не так давно на общегосударственном уровне прошло масштабное мероприятие, которое, непременно, даст свои положительные результаты и для нашего региона, Дни Республики Дагестан в Совете Федерации. Они были посвящены 100-летию образования ДАССР знаменательной дате для всех дагестанцев.
В своем выступлении исполняющий обязанности главы республики Сергей Алимович Меликов детально отметил все самые проблемные моменты в жизни Республики Дагестан, возможности развития экономики и социального сектора республики", подчеркнул Магомед Омаров.
Также он обратил внимание на то, что прошедшие Дни Дагестана в Совете Федерации дадут импульс для развития региона.
Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федераци России
- Автор Хадижат
- 08 марта, 2021. Понедельник 07:01
Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федераци России.
"Не так давно на общегосударственном уровне прошло масштабное мероприятие, которое, непременно, даст свои положительные результаты и для нашего региона, Дни Республики Дагестан в Совете Федерации. Они были посвящены 100-летию образования ДАССР знаменательной дате для всех дагестанцев.
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