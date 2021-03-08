ЗАМАНА - Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федераци России

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федераци России

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08 марта, 2021. Понедельник 07:01
Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федераци России

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федераци России.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федераци России
Политика

"Не так давно на общегосударственном уровне прошло масштабное мероприятие, которое, непременно, даст свои положительные результаты и для нашего региона, Дни Республики Дагестан в Совете Федерации. Они были посвящены 100-летию образования ДАССР знаменательной дате для всех дагестанцев.
В своем выступлении исполняющий обязанности главы республики Сергей Алимович Меликов детально отметил все самые проблемные моменты в жизни Республики Дагестан, возможности развития экономики и социального сектора республики", подчеркнул Магомед Омаров.
Также он обратил внимание на то, что прошедшие Дни Дагестана в Совете Федерации дадут импульс для развития региона.

 

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